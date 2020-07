Inter-Bologna, si rivede Godin. Tornano Lukaku ed Eriksen dal 1′ – SM

Inter-Bologna è in programma domenica pomeriggio alle 17:15. Conte perde Victor Moses, fermato da un affaticamento (QUI i dettagli). Eriksen e Lukaku tornano titolari. Le ultime di formazione da “SportMediaset”

FORMAZIONE – Inter-Bologna è un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri, che devono vincere per continuare a sperare nella rimonta scudetto. Qualche dubbio di formazione per Conte, che perde Victor Moses, reduce da un’ottima prestazione contro il Brescia, per affaticamento muscolare. Sulla destra, quindi, torna titolare Candreva. In difesa dovrebbe tornare titolare Godin, affiancato da De Vrij e da Bastoni. A centrocampo, detto di Candreva, spazio a Barella e Gagliardini, con Brozovic pronto a subentrare. Sulla sinistra riconfermato Young. Eriksen torna titolare a supporto di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku.