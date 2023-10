Inter-Bologna, Sanchez ‘scavalca’ Thuram! La probabile – Sky

Inter-Bologna è in programma domani alle 15. In attacco Sanchez favorito sul Thuram per una maglia da titolare. Le ultime da Sky Sport

SCELTE – L’Inter, dopo la bella vittoria sul Benfica, sfiderà il Bologna in campionato. Per il match, secondo Sky Sport, Inzaghi potrebbe effettuare alcuni cambi rispetto all’11 sceso in campo contro i lusitani: in attacco possibile riposo per Thuram, con Sanchez favorito per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. In difesa ballottaggio Darmian-Pavard, con de Vrij che dovrebbe prendere il posto di Acerbi. A centrocampo Asllani favorito su Calhanoglu per un posto dal 1′. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.