Inter-Bologna, quanti ballottaggi in vista per Conte: tutti i dubbi

Sabato si giocherà Inter-Bologna (ore 20.45), e la testa di Conte è già proiettata a questo match. Ecco tutti i dubbi del tecnico in vista di sabato.

VARIABILI – A decidere la formazione nerazzurra di Inter-Bologna saranno molteplici aspetti, diversi tra loro. Innanzitutto, partiamo dagli esclusi. Con ogni probabilità Aleksandar Kolarov, Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti saranno ancora fermi ai box (il serbo per positività al Covid-19). Assodato questo, Antonio Conte dovrà tenere in considerazione anche il fattore stanchezza. Che vale soprattutto per Nicolò Barella. Il numero 23 è partito sempre titolare nelle ultime quattro, giocando tre volte per tutta la partita, e una fino all’85’. Il match col Bologna sembra l’occasione giusta per regalargli del meritato riposo. Al suo posto, tornerà Arturo Vidal dopo il turno di stop forzato in Champions League. Dal 1′ partirà anche Marcelo Brozovic, che ha bisogno di minuti nelle gambe dopo la buonissima prestazione di ieri. Da decidere il terzo componente della mediana: ancora Roberto Gagliardini, o Stefano Sensi tornerà a riassaporare il campo da titolare?

REPARTI – Facile poi che Conte continui a nutrire le rotazioni offensive in Inter-Bologna, con Alexis Sanchez pronto a partire titolare come a Sassuolo. Stavolta a riposare sarà Lautaro Martinez? Inoltre, facile che vengano confermati gli esterni di centrocampo, con Matteo Darmian e Ashley Young in vantaggio su Achraf Hakimi e Ivan Perisic. Infine, la difesa. Probabile un turnover tra Andrea Ranocchia e Stefan de Vrij?