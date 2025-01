Inter-Empoli: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Empoli si gioca per la ventunesima giornata di Serie A: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter ed Empoli (ore 20:45): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Inter-Empoli, con il live dedicato di Inter-News.it:

Partita in programma

Inter-Empoli, ventunesima giornata di Serie A 2024-2025.

I precedenti di Inter-Empoli

L’Inter è l’avversaria contro cui l’Empoli ha sia perso più partite (26 su 33) che subito più gol (69) in Serie A, completano il quadro quattro vittorie dei toscani e tre pareggi. I nerazzurri hanno vinto 13 delle ultime 14 sfide contro l’Empoli in campionato, segnando 29 reti nel periodo. La squadra di Simone Inzaghi, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite di campionato contro l’Empoli.

Dove e quando si gioca Inter-Empoli

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano, domenica 19 gennaio ore 20:45.

Come seguire Inter-Empoli IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell'incontro.

Dove vederla in diretta TV Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell'app DAZN in streaming. Inter-Empoli, dove vederla in LIVE streaming Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

La partita su DAZN: i telecronisti

In telecronaca su DAZN ci saranno Ricky Buscaglia con commento tecnico di Marco Parolo.

Gli indisponibili della partita

Inter: Di Gennaro, Correa, Bisseck, Mkhitaryan, Calhanoglu (infortunati).

Empoli: Ebuehi, Sazonov, Haas, Brancolini, Pellegri, Anjorin, Solbakken

L’arbitro della partita

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: DI LORIO – ZINGARELLI

Quarto uomo: TREMOLADA

Assistente VAR: GUIDA

Assistente AVAR: DI PAOLO

SITUAZIONE DISCIPLINARE

SQUALIFICATI:

Inter: Inzaghi

Empoli: nessuno

DIFFIDATI

Inter: Dumfries

Empoli: Cacace, Pezzella, Grassi

Inter-Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Acerbi, Bastoni, Darmian, Buchanan, Frattesi, Mkhitaryan, Zanchetta, Topalovic, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.

In panchina: Seghetti, Perisan, Marianucci, Tosto, De Sciglio, Cacace, Henderson, Bacci, Sambia, Zurkowski, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa