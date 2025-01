Inter-Bologna, niente ritiro: location ‘speciale’ per la rifinitura – Sky

Per Inter-Bologna, Inzaghi ha deciso di non fare il solito ritiro della vigilia ad Appiano Gentile. Anzi, la rifinitura non si farà alla Pinetina.

ULTIME – In vista di Inter-Bologna, Simone Inzaghi ha stilato il programma della vigilia. I nerazzurri, reduci dalla vittoria al Penzo contro il Venezia, si sono già allenati. Dall’allenamento ad Appiano Gentile, sono arrivati due importanti aggiornamenti. Al contempo, oggi è stata giornata di esami anche per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno salterà la partita di mercoledì, per cercare di esserci contro l’Empoli domenica. Ma ritornando alla partita che si disputerà tra due giorni e valida per il recupero della diciannovesima giornata, l’Inter ha deciso di non fare il solito ritiro della vigilia ad Appiano Gentile. Di seguito la decisione promossa da Inzaghi.

Il programma di Inzaghi per Inter-Bologna: rifinitura a San Siro

PROGRAMMA – Niente ritiro ad Appiano Gentile per l’Inter, ma la rifinitura domani la farà direttamente allo Stadio San Siro di Milano. Procedura già effettuata alla seconda giornata, quando i nerazzurri alla vigilia del match contro il Lecce, decisero di allenarsi il giorno prima proprio al Meazza. Venerdì, peraltro, ha fatto la sua rifinitura a San Siro il Milan, alla vigilia della partita poi pareggiata contro il Cagliari. Come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, la squadra poi si rivedrà direttamente mercoledì mattina, giorno della partita, ad Appiano Gentile.