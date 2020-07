Inter-Bologna, 1-0 al 45′: Lukaku ancora in gol. Ashley Young ispirato

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Inter-Bologna, sfida valevole per la 30sima giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Romelu Lukaku, dopo un palo colpito da Lautaro Martinez. Da sottolineare l’ottima prestazione fin qui di Ashley Young. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Inizio di partita più a tinte nerazzurre che rossoblu. Al 13′ riesce a trovare la via del gol Romelu Lukaku con un bel movimento in area di rigore prima di depositare in rete, ma il suo sigillo viene annullato a causa di un tocco di braccio. La rete che sblocca il risultato arriva al 22′, sempre per merito dell’attaccante belga: cross dalla sinistra di Ashley Young, Lautaro Martinez anticipa il suo marcatore di testa col pallone che però finisce sul palo ed è un gioco da ragazzi per il numero 9 nerazzurro ribadire in rete con un tap-in. Nerazzurri vicinissimi alla rete del raddoppio al 28′ al termine di una bellissima azione personale di Ashley Young: l’esterno inglese irrompe in area dalla sinistra ed è solo un grande intervento di Skorupski a impedire al suo tiro a giro di depositarsi in fondo al sacco. Al 33′ si rende pericoloso il Bologna: ripartenza avviata da un pallone perso da Lukaku sulla trequarti rossoblu e bloccata da un grande intervento di Samir Handanovic che devia in angolo la conclusione di Roberto Soriano. I nerazzurri chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie a un’altra rete di Lukaku e anche a un’ottima – fin qui – prestazione di Ashley Young.

INTER 1 – 0 BOLOGNA

MARCATORI: Lukaku (I) al 22′

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 31 Pirola; 8 Vecino, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 32 Agoumé, 34 Biraghi; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 14 Tomyasu, 23 Danilo (C), 4 Denswil, 35 Dijks; 21 Soriano, 8 Dominguez, 30 Schouten; 7 Orsolini, 99 Barrow, 10 Sansone.

A disposizione: 1 da Costa, 97 Sarr; 6 Bonini, 13 Bani, 25 Corbo; 11 Krejci, 32 Svanberg, 34 Baldursson; 24 Palacio, 26 Juwara, 29 Cangiano.

Allenatore: S. Mihajlovic

Note: Gol annullato a Lukaku (I) al 13′, Palo di Lautaro Martinez (I) al 22′; Ammoniti: Danilo (B) al 15′, Bastoni (I) al 41′; Sostituzioni: ; Recupero: 2′