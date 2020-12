Inter-Bologna, la probabile di Conte: Hakimi titolare, chi riposa davanti?

Achraf Hakimi Inter-Milan

Le probabili scelte di Antonio Conte in vista di Inter-Bologna, match di Serie A in programma sabato sera alle 20.45. Achraf Hakimi potrebbe tornare titolare al posto di Matteo Darmian. Dubbio in attacco, con Alexis Sanchez pronto a prendersi una maglia da titolare

DUBBIO – I nerazzurri di Antonio Conte sono attesi da una settimana cruciale. Sabato sera: Inter-Bologna; mercoledì sera: Inter-Shakhtar Donetsk. In tal senso, il tecnico nerazzurro è chiamato a ponderare con particolare attenzione le scelte per la gara con i felsinei. Un grosso punto interrogativo staziona su Nicolò Barella, alle prese con un affaticamento al polpaccio. A centrocampo, dunque, Conte dovrebbe optare per Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic.

DIETRO – Per quanto riguarda il reparto difensivo, Antonio Conte potrebbe rilanciare Danilo D’Ambrosio nel terzetto titolare di Inter-Bologna. Da valutare anche la sorpresa Andrea Ranocchia: il tecnico non vuole prendere sottogamba la sfida contro Sinisa Mihajlovic, ma potrebbe decidere di tenere a riposo Stefan de Vrij. Alessandro Bastoni costretto agli straordinari, in attesa del recupero di Aleksandar Kolarov, ancora alle prese con la COVID-19.

DAVANTI – Gli esterni offensivi di Inter-Bologna potrebbero essere Ivan Perisic e Achraf Hakimi. Per la verità restano ancora dei dubbi sulla coppia titolare, soprattutto perché il croato e il marocchino darebbero ai nerazzurri un accento smisuratamente offensivo. Dubbi anche per quanto riguarda l’attaco: Alexis Sanchez potrebbe spingere in panchina uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Contro il Sassuolo ha riposato il belga, col Bologna toccherà al ‘Toro’ sedersi in panchina?