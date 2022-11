Inter-Bologna, il dubbio del giorno dopo: ma Correa? Inzaghi e due opzioni!

Correa non si è visto in Inter-Bologna. Assenza passata sotto traccia nonostante il punteggio e la girandola dei cambi. Qualche dubbio rimane. Inzaghi dovrà chiarirlo

DETTAGLIO NON BANALE − Il 6-1 roboante contro il Bologna ha probabilmente sviato l’attenzione da un dettaglio non proprio banale: il mancato utilizzo di Joaquin Correa. Il Tucu non ha giocato neanche un minuto contro la squadra di Thiago Motta e non è stato coinvolto nella girandola dei cambi dell’Inter nella ripresa. Bocciatura o riserbo in vista di Atalanta-Inter? Edin Dzeko ha giocato tutti e 92 i minuti della partita. È stato Lautaro Martinez l’attaccante ad essere richiamato in panchina da Simone Inzaghi. Straordinari dunque per l’attaccante bosniaco che aveva giocato tutta la partita anche a Torino tre giorni prima. Strano il mancato ingresso di Correa.

MISTERO − A quanto pare, si è trattata di una scelta puramente tecnica da parte di Inzaghi. Che pur di non inserire il suo pupillo alla Lazio, ha avanzato Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta. Come bisogna leggere il non utilizzo di Correa? Il non aver neanche giocato un minuto non è un segnale di poco conto. Anche se Inzaghi lo avesse risparmiato per l’Atalanta, quantomeno fargli fare un piccolo spezzone di partita sarebbe stato abbastanza consono e normale. E se invece si trattasse di una vera e propria bocciatura? Sicuramente l’Inter anti Atalanta potrà chiarire meglio le idee. Ad oggi però il mistero rimane.