Inter-Bologna per un doppio come back: Thuram e… San Siro!

Domani a San Siro Inter-Bologna, con Marcus Thuram pronto a ritornare dal primo minuto. Ma non sarà l’unico importante ritorno da registrare.

DOPPIO RITORNO – Oggi warm-up a San Siro per prepararsi al meglio alla serata di domani, che coincide con un doppio ritorno: quello di Marcus Thuram dal primo minuto e quello dell’Inter tra le mura amiche del suo stadio, San Siro. Domani alle 20.45, i campioni d’Italia giocheranno il recupero della diciannovesima giornata, turno in cui la Beneamata non ha giocato per l’impegno arabo in Supercoppa italiana. Contro il Bologna sarà una partita molto importante, perché in caso di successo, i nerazzurri si porterebbero a meno uno dal Napoli capolista e con una partita ancora da recuperare (con la Fiorentina). Appunto, domani Inter-Bologna vedrà un doppio ritorno.

Doppio come back: sia Thuram che la stessa Inter a… San Siro

COME BACK – Iniziando da Marcus Thuram, il centravanti francese – capocannoniere della squadra e del campionato – ritrova la maglia da titolare dopo due partite viste dalla panchina. La prima quella di Riad contro il Milan, sicuramente la più sofferta, e la seconda quella a Venezia di pochi giorni fa. Al Penzo, Tikus è poi entrato nella ripresa per aiutare i suoi a raccogliere tre pesantissimi punti. Domani, il ritorno in campo dall’inizio. Un solo obiettivo: il gol. Thuram non timbra il cartellino dall’ultima partita casalinga dell’Inter al Meazza, ossia quella del 23 dicembre contro il Como. Poi tre partite senza gol: Cagliari, Atalanta e Venezia (col Milan in finale non è entrato).

PRIMO BAGNO – L’altro ritorno sarà quello della stessa Inter a San Siro. Le prime tre uscite del 2025, infatti, sono state fuori dalle mura amiche del proprio stadio: due a Riad e una a Venezia. Tra poco meno di 24 ore, San Siro riapre i battenti per ospitare una partita della Beneamata. L’ultimo precedente coincide, guarda caso all’ultimo gol di Thuram: ossia proprio a quell’Inter-Como prima di Natale. Insomma, c’è da bagnare al meglio il debutto a San Siro nel nuovo anno.