Inter-Bologna, Conte schiera Godin e valuta Brozovic. Riposa Lukaku? – CdS

Verso Inter-Bologna, secondo la probabile formazione pubblicata dal “Corriere dello Sport”, Antonio Conte schiera Diego Godin in difesa e valuta l’inserimento di Marcelo Brozovic. Potrebbe riposare, ancora una volta, Romelu Lukaku. Da verificare le condizioni di Victor Moses.

LA PROBABILE – Antonio Conte dopo aver archiviato la vittoria per 6-0 ai danni del Brescia, lavora già con il suo team per preparare Inter-Bologna, in programma domenica pomeriggio alle 17:15. Oggi verranno verificare le condizioni di Victor Moses, uscito malconcio dalla sfida precedente. Al suo posto torna titolare Antonio Candreva, così come Diego Godin in difesa e Christian Eriksen sulla trequarti. Da capire se Marcelo Brozovic – in panchina contro il Brescia -, sarà schierato subito titolare al fianco di Nicolò Barella. In attacco la novità potrebbe essere la seconda panchina consecutiva – dal primo minuto – per Romelu Lukaku che dovrebbe riposare: al suo posto anche Alexis Sanchez, che sta convincendo il tecnico leccese.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la sfida casalinga contro il Bologna (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport.