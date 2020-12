Inter-Bologna, Conte pensa al turn-over. Sanchez titolare? – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Bologna è in programma domani sera alle 20:45. Antonio Conte prepara la sfida ai rossoblù con un occhio all’impegno di Champions League di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk. Alexis Sanchez potrebbe partire titolare

ULTIME – L’Inter, domani sera, torna a San Siro per sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra di Antonio Conte si allenerà questo pomeriggio, ma dalla conferenza stampa del tecnico arrivano alcune indicazioni circa i possibili 11 che andranno in campo contro i rossoblù. In attacco potrebbe riposare Lautaro Martinez, al suo posto, al fianco di Lukaku, dovrebbe agire Sanchez. In difesa potrebbe sedersi in panchina de Vrij, al suo posto Andrea Ranocchia. A centrocampo confermati Brozovic e Gagliardini, con Vidal che prenderà il posto di Barella che ha un problema al polpaccio. Sugli esterni tornerà Hakimi titolare, con Perisic a sinistra. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.