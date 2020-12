Inter-Bologna 2-0 al 45′, Lukaku e Hakimi tengono gli ospiti a bada

Condividi questo articolo

Lukaku Inter

Termina il primo tempo di Inter-Bologna, sfida valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Nerazzurri avanti di due reti a zero grazie a Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

PRIMO TEMPO – Partenza convinta da parte dei nerazzurri che mettono la sfida sui binari giusti, sbloccando il risultato al 16′: cross dalla sinistra, Romelu Lukaku vince uno scontro fisico con Tomiyasu e con il sinistro piazza la palla alla destra di Skorupski per la rete dell’uno a zero. Al 33′ grandissima occasione sprecata dalla squadra nerazzurra, con Lukaku che viene servito da Sanchez al termine di un contropiede, ma il belga non riesce ad avere la meglio nel tu-per-tu con Skorupski che in uscita riesce a negare il gol del 2-0 con una parata di ginocchio. Gol che però non si fa attendere: al 45′ infatti, prima del fischio di fine primo tempo, Achraf Hakimi raccoglie un bellissimo assist di Marcelo Brozovic e appoggia in rete il gol del raddoppio, dopo il quale le squadre vengono mandate negli spogliatoi.

INTER 2 – 0 BOLOGNA

MARCATORI: Lukaku (I) al 16′, Hakimi (I) al 45′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 F. Stankovic; 10 Lautaro Martinez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: A. Conte

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 17 Medel, 23 Danilo L., 14 Tomiyasu; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey; 99 Barrow, 24 Palacio (C).

A disposizione: 1 Da Costa; 6 Paz, 8 Dominguez, 10 Sansone, 15 Mbaye, 18 Baldursson, 19 Rabbi, 22 Michael Kingsley, 33 Calabresi, 55 Vignato, 63 Vergani, 68 Khailoti.

Allenatore: S. Mihajlovic

Note: ; Ammoniti: ; Sostituzioni: ; Recupero: /