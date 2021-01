Inter-Benevento, confermata la terza maglia: le foto dallo spogliatoio

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Come confermato dall’account Twitter della società nerazzurra, questa sera per Inter-Benevento sarà usata la terza maglia. Di seguito le foto direttamente dallo spogliatoio della squadra di Antonio Conte.

TERZA MAGLIA – Si avvicina sempre di più Inter-Benevento, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, nonché prima del girone di ritorno. La squadra di Antonio Conte la giocherà con la terza maglia, come confermato dalle foto che arrivano direttamente dallo spogliatoio. Le maglie in primo piano, in attesa di sapere le formazioni ufficiali, sono quelle di Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Andrea Pinamonti, Christian Eriksen, Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Oltre, chiaramente, a quella del portiere e capitano Samir Handanovic.