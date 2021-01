Inter-Benevento, torna Bastoni dal 1′. Lautaro Martinez con Lukaku – SM

Bastoni – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento è in programma sabato sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, vogliono proseguire al meglio la rincorsa alla vetta della classifica. In difesa torna Bastoni dal 1′. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Benevento si avvicina. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria contro il Milan, vogliono proseguire al meglio la rincorsa alla vetta della classifica. Il tecnico nerazzurro, per la sfida ai friulani, dovrebbe affidarsi ai titolari. Handanovic tra i pali, quindi, con Skriniar, deVrij ed il ritorno di Bastoni a formare la linea di difesa. A centrocampo confermati Vidal, Brozovic e Barella, con Eriksen, decisivo nel Derby, che partirà ancora dalla panchina. A destra ci sarà Hakimi, con Young sulla corsia di sinistra. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Sanchez, che partirà dalla panchina.