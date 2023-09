Inter, beata abbondanza difensiva: Inzaghi ora potrà variare il trio

L’Inter può sorridere grazie alla sosta per le nazionali. Rientrati tutti, con un occhio di riguardo sulla difesa. Ora può iniziare il vero turnover scientifico

PIÙ SCELTE − A sette giorni dal derby contro il Milan, Inzaghi può sorridere per le buone notizie che arrivano da Appiano Gentile e non. In particolar modo per quanto riguarda la difesa. Acerbi è ormai recuperato del tutto, così come lo stesso Benjamin Pavard. Il francese ha infatti giocato uno spezzone di partita nell’ultima uscita della sua Francia contro l’Irlanda a Saint-Denis. Inzaghi ha dunque a disposizione l’intero pacchetto arretrato sia per il Derby che per tutte le altre partite in successione. Dopo la sosta, i nerazzurri inizieranno il primo vero tour de force della stagione con 7 sfide in 23 partite. Tutti saranno chiamati in causa e dovranno farsi trovare pronti.

ABBONDANZA − Beata abbondanza. Già contro il Milan, fra sette giorni, Inzaghi sarà chiamato a scegliere la sua linea difensiva: certo del posto è Alessandro Bastoni, poi ci sono quattro giocatori per due posti: Darmian, de Vrij, Acerbi e Pavard. Nelle prime tre partite stagionali hanno giocato i primi due con Bastoni centro-sinistra. Il risultato: occasioni concesse agli avversari pari a zero e tre porte di fila inviolate. Insomma, Sommer si è trovato davanti una muraglia imperforabile. Inzaghi cambierà proprio il derby? Probabilmente no. Squadra che vince non si cambia, ergo: difesa che non subisce gol non si tocca. Qualche variabile potrebbe esserci invece per mercoledì 20, quando l’Inter sarà di scena al San Sebastian contro la Real Sociedad, per la prima uscita in Champions League della stagione. Inzaghi valuterà il da farsi. Ma c’è una certezza: cambiando gli addendi il risultato non dovrebbe variare.