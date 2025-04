Inter-Bayern Monaco, solo una riflessione per Inzaghi: resto OK – Sky

Si va verso Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Un solo dubbio per Simone Inzaghi da risolvere.

UNICA PROBABILE RIFLESSIONE – Tra due giorni Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno appena concluso il proprio allenamento. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha appena aggiornato sulla probabile formazione dell’Inter in vista del Bayern. Per Simone Inzaghi potrebbe esserci un dubbio sull’out mancino: «Salvo imprevisti, l’allenamento è finito, stiamo aspettando di verificare le formazioni ma non ci aspettiamo nulla di nuovo. Si punta ad una formazione molto simile a quella dell’andata. Ritorneranno Pavard, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Thuram e Darmian. A sinistra l’unica riflessione di Inzaghi: se Dimarco dovesse dare garanzie il titolare sarà lui, altrimenti gioca Carlos Augusto. Abbiamo ancora domani per capirlo. Serve un’altra impresa per eliminare i tedeschi. I numeri di Inzaghi all’Inter in Champions League sono straordinari, ha perso solo tre partite: con Bayern e Real Madrid ai gironi e una con il Liverpool agli ottavi. Dall’altro lato, i tedeschi potrebbero guardare agli ultimi precedenti a San Siro».

La probabile formazione dell’Inter contro il Bayern Monaco: una riflessione

SCELTE – Dunque, l’Inter anti Bayern Monaco dovrebbe essere praticamente uguale o quasi a quella che si è vista all’Allianz Arena martedì scorso. Dimarco rimane in vantaggio su Carlos Augusto, che invece era sceso in campo dal primo minuto in terra tedesca. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.