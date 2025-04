Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni in Champions League

Inter-Bayern Monaco si giocherà oggi alle 21 allo Stadio San Siro di Milano: queste le probabili formazioni per la partita in programma questa sera, valevole per i quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025.

INTER-BAYERN MONACO, PROBABILI FORMAZIONI CASA – In casa Inter l’unico ballottaggio della giornata è quello riguardante la fascia sinistra: Federico Dimarco o Carlos Augusto. All’andata, complice anche la precaria condizione fisica dell’esterno azzurro, ha giocato il brasiliano. E lo ha fatto alla grande, sfornando l’assist per il 2-1 di Davide Frattesi ed entrando a pieno merito sul primo gol interista di Lautaro Martinez. Al momento, sembra però favorito Dimarco a scendere quantomeno dall’inizio. Per il resto, Simone Inzaghi si prepara a confermare l’Inter dei titolarissimi. A centrocampo, spazio al trio formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, con Darmian che prende il posto dell’infortunato Dumfries. In difesa, Acerbi guiderà la difesa con Pavard e Bastoni ai suoi lati.

INTER-BAYERN MONACO, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Nel Bayern Monaco, Vincent Kompany ritrova rispetto alla sfida dell’andata due pedine: Coman e Pavlovic. Ma entrambi partiranno dalla panchina. Sempre rispetto al match dell’Allianz Arena, il tecnico belga dovrebbe escludere bizzarri esperimenti come Raphael Guerreiro sulla trequarti. Infatti, il portoghese ritornerà a giocare sull’out mancino al posto di Stanisic, mentre dietro Kane e accanto a Sane e Olise ci sarà l’highlander Thomas Muller. All’andata il tedesco subentrò dalla panchina segnando immediatamente il gol del momentaneo pareggio. Presente Kim in difesa, mentre Neuer è ancora assente. C’è Urbig.

INTER-BAYERN MONACO, PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Bisseck, de Vrij, Re Cecconi, Zalewski, Carlos Augusto, Frattesi, Zanchetta, Berenbruch, De Pieri, Arnautovic, Taremi, Asllani

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili Inter: Dumfries, Zielinski,(infortunati); Correa (non in lista).

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbing; Laimer, Dier, Kim, Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

In panchina: Peretz, Ulreich; Boey, Stanisic, Gnabry, Palhinha, Karl, Pavlovic, Kusi-Arare, Vidovic, Coman

Allenatore: Vincent Kompany

Indisponibili Bayern Monaco: Neuer, Musiala, Davies, Ito, Upamecano.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia), Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik (Slovenia), Andraz Kovacic (Slovenia), Quarto ufficiale: Matej Jug (Slovenia), VAR: Alen Borosak (Slovenia), AVAR: Dennis Higler (Paesi Bassi).