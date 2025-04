Inter, Bayern Monaco troppo presuntuoso: Kimmich segue Muller!

Bayern Monaco presuntuoso e fin troppo sicuro di sé, in vista della partita contro l’Inter in Champions League. Kimmich segue Muller.

RITORNO – Mercoledì sera, ci sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Si riparte dall’1-2 nerazzurro dell’Allianz Arena. A San Siro, arriverà un Bayern Monaco super agguerrito, che fin dai primi minuti proverà a mettere sotto la Beneamata per cercare di ribaltare il risultato. I bavaresi, già dal post dell’andata, hanno iniziato a preparare il terreno accendendo un po’ clima parlando di troppa esultanza da parte dei giocatori dell’Inter. Da Vincent Kompany a Thomas Muller fino ad arrivare a Harry Kane, in casa Bayern la polizia delle esultanze ha voluto inveire contro i giocatori dell’Inter. Ieri, peraltro è arriva la pronta risposta di Simone Inzaghi.

La presunzione del Bayern Monaco e di Kimmich in vista dell’Inter

RITORNO – Dal “divieto di esultare”, si è passati alla troppa presunzione. In questi giorni, infatti, il Bayern Monaco appare abbastanza convinto e ottimista di passare il turno. Prima Muller e poi Joshua Kimmich hanno parlato con fin troppa altezzosità. Il centrocampista, ai canali di ZDF, si è espresso in questa maniera in vista di mercoledì: «Non è che abbiamo bisogno di un miracolo in questo momento. Dobbiamo vincere una partita e dobbiamo affrontarla con questa mentalità. Credo che tutti nello spogliatoio siano convinti che possiamo vincere a Milano».