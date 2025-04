Inter-Bayern Monaco: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Quella tra nerazzurri e bavaresi è una sfida storica in Europa, con 10 precedenti – compresa la gara d’andata – tra cui spicca la finale del 2010 vinta dall’Inter a Madrid. Il bilancio è: 4 vittorie per l’Inter, 5 per il Bayern Monaco, un pareggio, 11 gol nerazzurri e 14 del Bayern.

Come seguire Inter-Bayern Monaco IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell'incontro.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco diretta TV

Su Prime Video (canale 217) solo per abbonati Sky Sport Business.

Inter-Bayern Monaco, dove vederla in LIVE streaming

Su app Amazon Prime Video attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Bayern Monaco su Prime Video: i telecronisti

La telecronaca di Prime Video sarà affidata alla coppia Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Inter: Dumfries, Zielinski, Correa (non in lista Uefa)

Bayern Monaco: Neuer, Musiala, Davies, Ito, Upamecano

L’arbitro della partita

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik (Slovenia), Andraz Kovacic (Slovenia).

Quarto ufficiale: Matej Jug (Slovenia).

VAR: Alen Borosak (Slovenia).

AVAR: Dennis Higler (Paesi Bassi).

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard.

Bayern Monaco: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Leroy Sané

Conferenze stampa della vigilia

Inzaghi: «La squadra non deve pensare al risultato ma alla prestazione fatta, non deve guardare i precedenti che nella storia delle due squadre qui a San Siro non sono stati positivi. I ragazzi sono maturi. Rispettiamo gli avversari, con la giusta attenzione possiamo fare una grande gara. Quando si parla di andata e ritorno bisogna stare molto cauti perché se fosse stata una finale ti avrei detto altro. Il primo tempo a Monaco è ottimo, non è facile fare bene lì, non perdevano da quattro anni. Siamo contenti della prestazione, ma non era una finale, ma una sfida di andata». Qui la conferenza stampa integrale insieme a Henrikh Mkhitaryan.

Kompany: «Sento una bella atmosfera, l’Inter è la miglior squadra in Italia che affronta la miglior squadra in Germania. Lo dicono i risultati, sarà una partita eccezionale in uno stadio altrettanto eccezionale. Il percorso dell’Inter è frutto anche della grande stagione di Thuram, è un giocatore che fa la differenza. Il suo è un grande percorso di crescita, anche domani sarà una grande occasione per lui per far valere il suo rendimento». Qui per la conferenza integrale insieme ad Harry Kane.