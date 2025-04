Inter, il Bayern Monaco fa paura! Inzaghi ritrova il muro – TS

L’Inter di Simone Inzaghi fa visita al Bayern Monaco. I bavaresi, nonostante le assenze, fanno paura. Tuttosport, nell’edizione di oggi, spiega come Inzaghi spera di ritrovare il suo muro difensivo.

DIFESA – L’Inter, dopo aver archiviato l’amaro pari di Parma, torna a calcare i campi della Champions League per l’andata dei quarti di finale di contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi adesso, scrive Tuttosport, spera di ritrovare il suo muro. Lo stesso muro che ha permesso all’Inter di incassare un solo gol (Mukiele al 90’ di Bayer Leverkusen-Inter) in dieci partite tra gironi e ottavi. Una solidità difensiva robusta ma differente rispetto a quella che si è vista in Serie A. I numeri parlano chiaro: in Italia la squadra di Inzaghi ha una media di quasi un gol subito a partita (0.97), in Europa di 0.1, un’inezia.

Il Bayern Monaco una macchina da gol: serve la miglior difesa dell’Inter

NUMERI – Servirà una difesa perfetta per uscire indenni da Monaco: i bavaresi arrivano con i cerotti ma restano comunque pericolosi, sottolinea il quotidiano. I tedeschi hanno segnato 81 reti in 28 partite di Bundesliga (46 in 14 gare in casa), 117 in 43 incontri stagionali (media di 2.7 a match). Una macchina da gol. E proprio per questo che Inzaghi spera di rivedere la sua miglior difesa, con il miglior Sommer a disposizione che è stato fondamentale contro Parma e Udinese.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini