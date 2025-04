Inter-Bayern Monaco, Neuer non ce la fa. Urbig ancora titolare!

– L’assenza del portiere Neuer si contrappone al recupero di due calciatori importanti, per il Bayern Monaco, in vista del ritorno di Champions League contro i nerazzurri. Nello specifico, siasiahanno pienamente recuperato dai rispettivi problemi fisici e saranno, dunque, regolarmente in campo contro i nerazzurri nella sfida di mercoledì. La loro presenza garantirà al tecnico belgadelle soluzioni ulteriori di cui disporre, in particolare a partita in corso, in una sfida estremamente delicata per la stagione dei tedeschi. L’Inter, dal suo canto, non deve perdere il focus che ha mostrato di avere nel match d’andata: il passaggio del turno dipenderà soprattutto dalla sua prestazione in campo.