Inter-Bayern Monaco, svelato il giocatore con Inzaghi in conferenza stampa

Oggi conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco. Svelato il nome del giocatore, che accompagnerà Inzaghi in sala stampa. Si tratta di un ex Bundesliga.

IL GIOCATORE – Vigilia di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 allo Stadio San Siro di Milano. Oltre alle rifiniture delle due squadre (quella dell’Inter alle 16.45), oggi parleranno in conferenza stampa i due allenatori, che saranno accompagnati da un giocatore per parte. Quanto a Simone Inzaghi (vedi orario conferenza stampa), sarà accompagnato da un ex Bundesliga come Henrikh Mkhitaryan. Nella partita di andata, invece, era si era presentato Yann Sommer. Il centrocampista ha giocato diversi anni in Germania con la maglia del Borussia Dortmund (140 presenze e 41 gol).

Mkhitaryan in conferenza stampa con Inzaghi alla vigilia di Inter Bayern Monaco

ESPERIENZA – Inzaghi porterà con sé un bel po’ di esperienza nella sala stampa di Appiano Gentile. Mkhitaryan, 36 anni, si sta confermando anche quest’anno una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro. Nella partita di andata ha brillato così come tutto il centrocampo interista, composto anche da Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Domani, Inzaghi è pronto a rilanciarlo nuovamente dall’inizio, dopo aver riposato sabato contro il Cagliari. In questa stagione, l’armeno ha totalizzato: un gol e cinque assist in 41 presenze.