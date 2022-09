Inter-Bayern Monaco, un dubbio a centrocampo. Dzeko-Correa? Il favorito!

È vigilia di Inter-Bayern Monaco, prima uscita dei nerazzurri in Champions League. Qualche dubbio a centrocampo per Inzaghi mentre tra Dzeko e Correa bagarre già indirizzata

LE ULTIME − Manca sempre meno a Inter-Bayern Monaco. Nerazzurri chiamati al riscatto dopo il KO nel Derby. A San Siro arriverà il Bayern di Julian Nagelsmann (vedi conferenza) e Manuel Neuer (clicca QUI per le sue dichiarazioni), avversario complicato e molto difficile. Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da mettere in campo. Secondo Sport Mediaset, è lecito aspettarsi qualche novità. A centrocampo, scalpita Mkhitaryan con Niccolò Barella a rischio panchina. In avanti, invece, accanto a Lautaro Martinez ci sarà Edin Dzeko. Il ballottaggio con Joaquin Correa è tutto dalla sua parte.