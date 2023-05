Inter-Bastoni, tutto fatto per il rinnovo a lungo termine! − SM

L’Inter è approdata in finale di Champions League, tredici anni dopo l’ultima volta, e adesso tutto è diventato possibile. Questa sera si saprà quale sarà l’avversaria, tra Real Madrid e Manchester City (vedi articolo). Ma nel frattempo, in casa nerazzurra, sono arrivate novità importanti anche in ottica calciomercato: le ultime sul futuro di Alessandro Bastoni da Marco Barzaghi di SportMediaset.

NOVITÀ − L’Inter si prepara alla notte di gala che ci sarà a Istanbul il 10 giugno (vedi articolo). In attesa di conoscere quale, tra Real Madrid e Manchester City, sarà l’avversaria per la finale di Champions League, in casa nerazzurra arrivano novità importanti anche in merito al futuro di Alessandro Bastoni. Come annunciato dal giornalista Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, è tutto fatto per il rinnovo del numero 95 dell’Inter: «Per Alessandro Bastoni c’è l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028». Si aspetta perciò ora come ora solamente la firma.