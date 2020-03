Inter, Bastoni avanti su Godin: la probabile formazione di Conte – Sky

Condividi questo articolo

Domenica alle 20.45 si giocherà Juventus-Inter. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato della probabile formazione dei nerazzurri guidati da Antonio Conte

DUBBI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a “Sky Sport 24”: «Presenti oggi ad Appiano Gentile sia Marotta che Alessandro Antonello oltre al sempre presente Javier Zanetti. In difesa oggi più Bastoni rispetto a Godin. A destra ballottaggio tra Candreva (favorito) e D’Ambrosio. A centrocampo favorito Vecino su Eriksen, ma per un giocatore di quel talento lasciamo sempre una porta aperta. In avanti ovviamente Lautaro Martinez e Lukaku».