Inter, basta con alibi ed errori! Il tricolore sul petto come stimolo in più

L’Inter domani giocherà contro la Juventus una partita decisiva in chiave Scudetto. I nerazzurri dovranno vincere a tutti i costi allo Stadium. Serve una grande prova di tutti

SERVE LA VERA INTER − Basta errori! in Juventus-Inter serve la scossa definitiva. All’Allianz Stadium, la squadra di Simone Inzaghi dovrà dimostrare che il momento buio sia finalmente tramontato. È la partita scudetto da giocare e vincere a tutti i costi. Basta con gli alibi della stanchezza, delle assenze e del calendario. Juventus-Inter come ultima spiaggia per difendere il tricolore sul petto. Ed è proprio il titolo di campione d’Italia ottenuto lo scorso anno a dover essere quello stimolo più per uscire dalla tana della Juventus con il bottino pieno. Serve un’Inter da Scudetto, quell’Inter bella ma anche concreta e spietata del 2021. Servono due dei pilastri di questa squadra, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, scomparsi dai radar in questo 2022 da dimenticare. Urge un Hakan Calhanoglu diverso. Per riprendere vetta e Scudetto, il turco dovrà assolutamente dimenticare le sue vecchie reminiscenze di giocatore forte ma discontinuo. Andava bene al Milan ma no a questa Inter. Serve ritrovare l’Inter vittoriosa negli scontri diretti. Cosa che in campionato manca addirittura dal lontano 21 novembre (Inter-Napoli). Lo stesso Inzaghi dovrà svestirsi dell’armatura di tecnico di poca esperienza per assumere le vesti del condottiero. Basta con il poco coraggio e la staticità nelle idee. Serve un upgrade di tutti per sbancare l’Allianz Stadium e riprendere l’assalto al primo posto.