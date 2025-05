Inter-Barcellona 3-3, Acerbi compie il miracolo: siamo ai supplementari!

Nel secondo tempo il Barcellona pareggia i conti con l’Inter, che però resta viva fino alla fine: il gol di Acerbi manda tutti ai supplementari.

SECONDO TEMPO – Dopo l’ottima prestazione e il buonissimo risultato ottenuto nel primo tempo dall’Inter, il Barcellona torna in campo per i secondi 45′ col dente avvelenato. I nerazzurri appiano sin dall’inizio della ripresa più in affanno, troppo schiacciati e rinchiusi nella propria metà quarti. Dopo uno dei pochi guizzi da parte dei nerazzurri, che al 52′ si portano ancora avanti con Francesco Acerbi per poi vedersi annullare il gol per fuorigioco, i catalani di Flick accorciano le distanze. Al 54′, infatti, Eric Garcia raccoglie un pallone deviato dall’Inter nella propria area di rigore e al volo lo mette alle spalle di Yann Sommer. Il primo cambio di Simone Inzaghi al 55′ non sembra facilitare la vita ai suoi uomini: il subentrato Carlos Augusto, infatti, appare in difficoltà sulla fascia sinistra rispetto al sostituito Federico Dimarco.

Inter-Barcellona 3-3

Gol: Lautaro Martinez (I) al 21′, Hakan Calhanoglu (R) (I) al 45′, Eric Garcia (B) al 54′, Dani Olmo (B) al 60′, Francesco Acerbi (I) al 90+3′.

CHE FINALE! – Proprio da lì, al 60′, arriva il raddoppio del Barcellona ad opera di Dani Olmo. Poco prima, al 57′, Sommer aveva evitato il gol del pareggio superandosi in una parata sulla conclusione di Eric Garcia. Una palla sanguinosa persa da Hakan Calhanoglu lancia verso la porta Lamine Yamal e Hakan Calhanoglu lo ferma in maniera fallosa. Marciniak prima indica il dischetto, poi controlla le immagini al VAR e opta per un calcio di punizione dal limite dall’area. L’Inter evita un grande rischio, come il calcio di rigore, per un pelo. Dopo un momento positivo per i nerazzurri, purtroppo l’offensiva blaugrana si riaccende. All’88’, infatti, arriva la beffa più temuta: Raphina segna il gol del 2-3 del Barcellona. Ma l’Inter ha cattiveria da vendere e non molla fino all’ultimo secondo al 90+3′ Francesco Acerbi si immola nell’area di rigore dei catalani e di testa mette in rete il pallone del pareggio che manda l’Inter ai supplementari.