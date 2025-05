Inter-Barcellona, il Player of the Match è l’eroe della semifinale!

Tanti personaggi, molti protagonisti, ma uno spicca su tutti. Ecco la UEFA a chi ha assegnato il premio di “Player of the Match” di Inter-Barcellona al termine della semifinale di Champions League.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – Quante emozioni a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League. Inter-Barcellona ha un solo vincitore, decretato al termine dei tempi supplementari: a strappare il pass per la finale è la squadra di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri potranno scoprire chi sarà l’avversario del prossimo appuntamento europeo: la vincente tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Ma, tornando alla gara di San Siro, tantissimi i protagonisti, tra i quattro gol segnali e le prestazioni di cuore e carattere. Uno tra tutti, però, sale in cattedra in Inter-Barcellona e si aggiudica il premio di Player of the Match della gara, durata ben 130′.

Inter-Barcellona, ecco a chi la UEFA ha assegnato il premio di Player of the Match

LA MOTIVAZIONE – Si tratta di Yann Sommer, che dall’inizio alla fine dimostra una lucidità pazzesca di fronte alle conclusioni degli attaccanti balugrana. Il portiere svizzero si aggiudica il riconoscimento di Player of the Match di Inter-Barcellona dopo la performance superlativa. I suoi no a Yamal, Rafinha, Ferran Torres e tutti gli altri alieni catalani, decidono il risultato finale della gara di San Siro. La UEFA, che assegna il premio, spiega: «Ha tenuto l’Inter in partita con alcune parate magiche, negando diverse occasioni a Yamal e contribuendo a portare l’Inter in finale. Parate chiavi nei momenti cruciali del portiere della nazionale svizzera». Questa la motivazione espressa dagli osservatori UEFA dopo l’assegnazione del riconoscimento al portiere nerazzurro, con la quale è davvero difficile essere in disaccordo.