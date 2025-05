Inter-Barcellona -2, Pavard e Lautaro Martinez: segnali e indicazioni – Sky

Matteo Barzaghi, presente all’esterno della Pinetina, è intervenuto in diretta a Sky Sport per aggiornare le condizioni di Benjamin Pavard e Lautaro Martinez in vista della gara di martedì contro il Barcellona. Migliorano le condizioni del difensore francese, mentre il capitano resta in forte dubbio. Le ultime per Inter-Barcellona.

LA SITUAZIONE – Matteo Barzaghi, presente ad Appiano Gentile per seguire l’allenamento mattutino dell‘Inter, ha aggiornato la situazione riguardo al recupero di Benjamin Pavard e Lautaro Martinez per la semifinale di ritorno contro il Barcellona. Le ultime per Inter-Barcellona: «Arrivano indicazioni importanti qui da Appiano Gentile, dove la squadra si è allenata stamattina. Pavard oggi ha cominciato a lavorare in parte con i compagni, quindi parzialmente in gruppo. Domani bisognerà vedere il feedback, se la caviglia da ancora fastidio o ancora no. Segnale di oggi è un segnale ottimo, Pavard ha delle possibilità di esserci contro il Barcellona, ma aspettiamo le conferme definitive domani. Lautaro oggi non si è allenato con i compagni. Ha svolto un lavoro personalizzato non sul campo. Informazioni che abbiamo è che se ci fosse una minima possibilità di recuperare Lautaro Martinez ci sarà. È una corsa contro il tempo, ma la speranza di averlo c’è. Finché non si allenerà in gruppo è difficile sbilanciarsi».

Non solo Inter-Barcellona: contro il Verona ottime risposte!

PRESTAZIONE – L’inviato a seguito dei nerazzurri ha poi analizzato la prestazione dell’Inter, che ieri hanno vinto a San Siro 1-0 contro l’Hellas Verona. Una gara che ha visto Simone Inzaghi impiegare un ampio turnover in vista della semifinale di ritorno in programma martedì: «Risposta positiva di Asllani e di tutti quelli che sono scesi in campo. 10 cambi rispetto a Barcellona, che poi saranno gli stessi che probabilmente giocheranno martedì. Ieri grazie a queste scelte Inter è riuscita nell’obiettivo di tener vive le speranze scudetto, anche se campionato è sempre più indirizzato verso Napoli. Nello stesso tempo è riuscita a far riposare i giocatori decisivi nella gara di andata, come Dumfries, Barella e Thuram, che saranno riposati in vista del ritorno di San Siro».