Inter-Barcellona, l’orario della conferenza stampa di Flick alla vigilia

Si avvicina Inter-Barcellona, in programma martedì alle ore 21.00. La UEFA ha appena definito la data e l’orario della conferenza stampa di Hansi-Dieter Flick, oltre che di Simone Inzaghi.

APPUNTAMENTO BLAUGRANA – Cresce l’attesa per un match importante come Inter-Barcellona di mercoledì sera. Dopo l’1-1 dell’andata, le due squadre daranno tutto se stesse nel ritorno della semifinale di Champions League di San Siro. Uno appuntamento da non perdere, quindi, come lo sarà anche la conferenza stampa dei due allenatori che precederà l’evento. Hans-Dieter Flick parlerà alla vigilia di Inter-Barcellona alle ore 17.15 nella cornice di San Siro. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 17.00, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico tedesco sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

