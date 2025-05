Inter-Barcellona, oltre Pavard e Lautaro Martinez c’è un altro dubbio!

Domani Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Se Pavard e Lautaro Martinez rimangono in dubbio, Inzaghi ne dovrà sciogliere un altro ma squisitamente di formazione.

I DUBBI – Si avvicina a grandi passi la super sfida tra Inter e Barcellona. Domani alle 21 si riparte a San Siro dal 3-3 del Montjuic di mercoledì scorso. In ballo c’è un posto nella finale di Monaco di Baviera. Simone Inzaghi è alle prese con i due grandi dubbi della vigilia legati alle condizioni fisiche di Benji Pavard e Lautaro Martinez. La rifinitura di oggi sarà fondamentale per capire la loro presenza alla partita di domani. C’è fiducia sul francese, il quale ieri ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Mentre per quanto riguarda il capitano, la situazione è diversa. Il Toro ha rimediato un’elongazione muscolare proprio a Barcellona e in questi giorni ha fatto terapie. Se oggi dovesse essere in gruppo allora verrà convocato, poi sulla presenza o meno dal primo minuto, la decisione verrà presa a ridosso del fischio d’inizio. Mehdi Taremi è pronto comunque a prenderne il posto. Ma oltre a questi due dubbi, Inzaghi ne dovrà sciogliere un altro di formazione. Ed è quello a sinistra tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. A Barcellona ha giocato il primo, uscendo poi dopo nemmeno l’ora di gioco per il brasiliano. Dimash ha sofferto tremendamente Lamine Yamal, da capire se Inzaghi gli darà nuovamente fiducia. Carlos è in buonissima forma, come dimostrato sia al Montjuic, una volta entrato, che sabato col Verona in campionato. Per il resto, ci sarà la formazione dell’andata.

La probabile formazione di Inter-Barcellona: Pavard e Lautaro Martinez in bilico

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck/Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram, Taremi/Lautaro Martinez.