Inter-Barcellona, Pavard lascia il ritiro. La decisione di Inzaghi! – Sky

Inter-Barcellona si disputerà domani 6 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Benjamin Pavard.

LA SITUAZIONE – L’Inter affronterà il Barcellona nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. I nerazzurri arrivano alla sfida con la consapevolezza di dover disputare un match di grande spessore per poter ottenere l’auspicato accesso alla finale della competizione. I principali dubbi del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, per la sfida, riguardano la possibile presenza di Benjamin Pavard e Lautaro Martinez. L’allenamento di oggi ha fornito delle indicazioni significative in questo contesto.

Inter-Barcellona, Pavard probabilmente out per la sfida

LE ULTIME – Mentre Lautaro Martinez ha saltato solo il torello, per poi aggregarsi al gruppo nel ritiro di oggi, la situazione relativa a Pavard è purtroppo diversa. Il francese, infatti, è stato costretto ad abbandonare il ritiro a causa di un problema che lo terrà fuori dalla sfida coi catalani. Di seguito gli ultimi aggiornamenti forniti dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «La notizia è che Pavard ha avuto un fastidio alla caviglia, durante il ritiro di oggi, e ha quindi deciso di lasciare il ritiro. Il francese non ci sarà nella sfida di domani contro il Barcellona».