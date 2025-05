Inter-Barcellona, non solo conferenze stampa: le attività della vigilia

La UEFA ha appena reso noti i dettagli sulle conferenze stampa di Inzaghi e Flick in vista di Inter-Barcellona. Il programma presenta anche altre attività della vigilia della semifinale di Champions League.

TUTTE LE ATTIVITÀ – Manca sempre meno a Inter-Barcellona, sfida valida per il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo l’andata, in scena al Montjuic meno di una settimana fa e terminata sul punteggio di 3-3, le squadre di Simone Inzaghi e Hansi-Dieter Flick si preparano ad affrontarsi nella cornice di San Siro, che non potrà che registrare numeri da capogiro. Alla vigilia dell’importante match europeo i due allenatori si presenteranno davanti ai giornalisti, al tavolo della conferenza stampa, per spiegare le scelte e sensazioni. Ma non solo, a un giorno da Inter-Barcellona è in programma anche la rifinitura delle squadre, che si terrà in due momenti diversi della giornata.

Inter-Barcellona, non solo conferenze alla vigilia: tutte le altre attività

IN CAMPO – In vista della gara di Champions League delle ore 21.00 di martedì, Inter e Barcellona svolgeranno il consueto allenamento della vigilia. La rifinitura dei nerazzurri si terrà alle ore 16.15, quindi subito dopo la conferenza stampa e le interviste di mister Inzaghi. L’ultima seduta prima della sfida si terrà al BPER Training Centre di Appiano Gentile. A San Siro, invece, arriveranno i blaugrana di Flick, che svolgeranno la rifinitura alle ore 18.00. Questi, dunque, gli ultimi dettagli in vista dell’attesissimo ritorno della semifinale di Champions League.