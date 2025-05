Inter-Barcellona, conferenza stampa di vigilia: scelto l’uomo con Inzaghi!

Nel primo pomeriggio la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona. Il club nerazzurro ha scelto il calciatore che siederà di fronte ai giornalisti al fianco di Simone Inzaghi.

PRIMO APPUNTAMENTO – Domani torna la magia delle grandi notti di Champions League. La semifinale di ritorno, Inter-Barcellona, sarà accolta dalla calda cornice di San Siro, che si avvicina a registrare uno storico incasso. Tanti gli appuntamenti fissati alla vigilia del match, con i catalani che stanno per raggiungere la destinazione milanese. Saranno i nerazzurri, però, ad inaugurare la giornata, con la consueta conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona. Simone Inzaghi si presenterà di fronte ai giornalisti alle ore 14.30, con al fianco uno dei suoi calciatori.

Inzaghi non da solo nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona: ecco chi ci sarà al suo fianco

IL CALCIATORE – Tanta l’attesa per la conferenza di vigilia di Inter-Barcellona. Da lì, infatti, potranno arrivare importanti informazioni da parte di mister Inzaghi sull’undici che scenderà in campo dal primo minuto. La curiosità principale che i giornalisti vorranno indagare è legata al recupero dall’infortunio di Lautaro Martinez, ma anche di Benjamin Pavard. Intanto, è appena stato reso noto dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi che al fianco di Inzaghi siederà il calciatore Alessandro Bastoni in conferenza stampa.