Inter-Barcellona 4-3, è contro rimonta! Frattesi decidi i primi 15′

A San Siro lo spettacolo di Inter-Barcellona si prolunga ai tempi supplementari. I primi 15′ finiscono 4-3: decide il gol di Davide Frattesi. Nerazzurri ancora vivi.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Il 3-3 di Montjuïc si somma allo stesso risultato ottenuto nei tempi regolamentari di San Siro. Il totale di 6-6, deciso dal prodigioso gol di Francesco Acerbi nel finale, prolunga Inter-Barcellona ai tempi supplementari. I nerazzurri tornano in campo, dopo la brevissima pausa, con grande convinzione e sembrano poter mettere ancora in difficoltà gli spagnoli. Ed è proprio così, perché al 99′ l’Inter si porta nuovamente avanti. A deciderla è uno che non delude quasi mai quando subentra dalla panchina: Davide Frattesi. Il centrocampista italiano viene servito da Marcus Thuram dalla destra e col sinistro freddissimo mette ko Szczęsny sul secondo palo. Il primo dei due tempi supplementari termina in favore dei nerazzurri. Ora serve un ultimo sforzo.

Inter-Barcellona 4-3

Gol: Lautaro Martinez (I) al 21′, Hakan Calhanoglu (R) (I) al 45′, Eric Garcia (B) al 54′, Dani Olmo (B) al 60′, Francesco Acerbi (I) al 90+3′, Davide Frattesi (I) al 99′.