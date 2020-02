Inter, avviso ai naviganti (e a Conte): è tornato il vero Sanchez – GdS

Vivace, spigliato e tecnicamente sublime: Alexis Sanchez sta tornando quello di un tempo. “La Gazzetta dello Sport” celebra la rinascita silenziosa dell’ex Manchester United, che ora punta a mettere in difficoltà Antonio Conte

DIAMANTE – Alexis Sanchez è tornato a brillare e lo ha fatto nella serata più silenziosa, come se non volesse dar fastidio a nessuno. San Sir desolato fa da cornice ai suoi strappi, alle sue sterzate e al cioccolatino che Romelu Lukaku appoggia in fondo al sacco senza neanche sapere come. Una crescita silente e costante, quella del cileno, premiata e valorizzata da Antonio Conte nelle ultime settimane. Un motore nuovo, di marca sudamericana, che consente all’Inter di sgasare aumentando i giri negli ultimi sedici metri. Sanchez è tornato a brillare di luce propria, dopo un periodo che definire complesso appare riduttivo.

GAS CILENO – Appena arrivato in nerazzurro, ha pagato dazio per una condizione fisica approssimativa. Una montagna, da scalare col cronometro in mano, con Antonio Conte fisso ad urlargli nelle orecchie. Il gol alla Sampdoria sembrava l’inizio di un grande ritorno, ma l’infortunio in Nazionale (di metà ottobre) ha stroncato qualunque aspettativa. Il lungo calvario ha suscitato dubbi (ancora concreti) sulla sua permanenza in nerazzurro, ma il Niño ha una voglia matta di meritarsi un altro anno alla corte nerazzurra. Ed ecco perché sta cercando di entrare nelle grazie del suo allenatore, tornando a fare quello che più volte ha dimostrato: il suggerimento per Lukaku, in occasione del 2-1, è di una delicatezza infinita. Poi trova anche il modo di far tremare la traversa, con un bolide energico, ma la dea bendata ancora una volta si gira dall’altro lato.

GERARCHIE – È stata indubbiamente la serata di Alexis Sanchez, che ha sfruttato i novanta minuti di silenzio assordante per lanciare un chiaro messaggio al suo allenatore. L’impegno su tre fronti costringerà l’Inter a puntare con veemenza sul cileno, almeno fino a prova contraria. C’è una semifinale di Coppa Italia, contro il Napoli, da ribaltare, e soprattutto un’Europa League da vivere fino in fondo. Ecco perché Sanchez si candida come arma in più di un’Inter finalmente doppia e completa nei ruoli e nelle scelte. La prestazione dell’ex United fa sorridere Antonio Conte: due tiri in porta, due fuori, due sponde, due dribbling, due cross e altrettante occasioni create. Leader tecnico e carismatico tra le urla del tecnico e dei suoi compagni, in mancanza di pubblico. Sprazzi di vero Sanchez, quello di inizio carriera, pronto ad insidiare la titolarità di Lautaro Martinez. Già, perché Lukaku (nelle gerarchie) sembra intoccabile. E allora il cileno dovrà cercare di rimettere insieme una coppia vista (poco, per la verità) ai tempi dei Red Devils. I nerazzurri si scoprono finalmente ricchi di alternative, mentre Antonio Conte si sfrega le mani.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo