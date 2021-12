Inter, in avanti rimasti in tre: Lautaro Martinez più uno tra Sanchez e Correa

L’Inter in attacco è chiamata agli straordinari dopo la positività di Dzeko. Lautaro Martinez avrà come partner uno tra Sanchez e Correa. Occorre continuità sia tecnica che fisica

EMERGENZA − La positività al Covid-19 di Edin Dzeko (vedi comunicato) attiva un campanello d’allarme nel reparto offensivo dell’Inter. Secondo il protocollo, l’attaccante bosniaco dovrà stare fermo ai box per almeno 10 giorni. Stop forzato che obbliga Inzaghi a ridisegnare il suo parco offensivo con soli tre uomini chiamati agli straordinari. Considerando l’assoluta titolarità di Lautaro Martinez, tocca alla coppia Correa-Sanchez giocarsi una maglia da titolare. La partita contro il Bologna si avvicina (6 gennaio) così come quella in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

DUELLO − La bagarre in avanti sarà quella tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Il Tucu si sta riprendendo dall’infortunio rimediato contro la Roma e deve ritrovare quella forma e quella continuità ancora poco visibili con la maglia nerazzurra. Solo quattro reti in 16 partite per l’argentino che ha segnato soltanto due doppiette contro Verona e Udinese. In risalita invece le prestazioni di Sanchez, protagonista di questo finale di 2021. Nelle ultime tre uscite di campionato, il cileno ha messo a referto due gol e un assist. La speranza è che l’ex Arsenal continui su questa strada e soprattutto resti lontano dai soliti guai fisici. Contro il Bologna, la sensazione è che sarà lui ancora il partner di Lautaro Martinez.