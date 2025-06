Inter, Ausilio a Londra per Fabregas! Il recap della giornata

Continua in maniera serrata la giornata nerazzurra per il fronte Cesc Fabregas. L’allenatore del Como, dopo le parole di questa mattina a Londra, potrebbe vedersi con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter.

OGGI – Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è volato oggi a Londra per incontrare Cesc Fabregas e sondare la sua disponibilità a diventare il nuovo allenatore nerazzurro. L’ex centrocampista, oggi alla guida del Como, è il primo profilo valutato per il post-Inzaghi. Il club lariano, però, nel pomeriggio ha ribadito l’importanza di Fabregas all’interno del proprio progetto, ritenendolo una figura centrale dopo la salvezza in Serie A.

Inter, ci vuole ottimismo: Fabregas ascolterà

PAROLE – Nonostante ciò, il Como potrebbe lasciare a Fabregas il tempo necessario per riflettere sulla proposta nerazzurra. Il tecnico spagnolo, anche azionista del club lombardo, sarebbe molto legato all’ambiente e prenderebbe in considerazione con attenzione ogni decisione. L’Inter, alla ricerca di un nuovo allenatore, vedrebbe nel catalano un candidato giovane e ambizioso, con una filosofia di gioco interessante e già apprezzato nel panorama italiano. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti per capire se ci siano i margini per un accordo.