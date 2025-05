Inter, in aumento i ricavi da sponsorizzazioni: un dato importante!

L’Inter ha reso noti gli ultimi dati in merito ai ricavi a bilancio da sponsorizzazioni. Un incremento testimonia la bontà della direzione intrapresa dalla società nerazzurra.

UFFICIALE – L’Inter, tramite il bilancio della branca Media and Communication, ha comunicato l’ammontare dei ricavi conseguiti dalle sponsorizzazioni. Di seguito i risultati conseguiti dalla società nerazzurra: “Alla data del presente rapporto, i ricavi da sponsorizzazioni contrattualizzati per l’esercizio in corso, con chiusura al 30 giugno 2025, ammontano a circa €102 milioni (pari a €24 milioni in più rispetto al valore effettivamente registrato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024)”.

Inter e gli specifici ricavi da sponsorizzazioni:

I RICAVI – Le fonti dei ricavi si estrinsecano come segue: il nuovo contratto firmato con Betsson Services Limited, in qualità di Global Main Jersey Partner, per le stagioni sportive dal 2024/2025 al 2027/2028; il nuovo contratto siglato con Gate Information Pte. Ltd., in qualità di Global Sleeve Partner, per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026; il rinnovo del contratto con Nike in qualità di Sponsor Tecnico, firmato a inizio luglio 2023 per le stagioni sportive dal 2023/2024 al 2030/2031, estendendo così la partnership precedentemente in scadenza al 30 giugno 2024, con un incremento del corrispettivo del 70%; il contratto firmato a metà settembre 2023 con U-Power, in qualità di Official Back Jersey Partner, per le stagioni sportive dal 2023/2024 al 2026/2027; il contratto sottoscritto nel 2022 con Konami, in qualità di Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner, per le stagioni sportive dal 2022/2023 al 2027/2028.