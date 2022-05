Inter attesa da una settimana frenetica: da Perisic a Mkhitaryan e non solo

L’Inter entra nel vivo di una settimana decisamente importante dal punto di vista del mercato. Tra addii e nuovi arrivi, il club nerazzurro è chiamato agli straordinari

MERCATO IN FIBRILLAZIONE − Settimana frenetica in arrivo in casa Inter. Il mercato sta per accendersi con tantissime novità attese proprio nelle prossime ore. Tra entrate e uscite, l’Inter potrà delineare diverse situazioni con l’obiettivo di programmare e costruire una rosa all’altezza in vista della prossima stagione. Tre in particolare i contesti in evoluzione con l’aggiunta di un quarto decisamente interessante e suggestivo.

USCITE − Si parte dalle uscite e in particolare da Ivan Perisic. Nella giornata di domani, il croato dovrebbe comunicare il suo definitivo addio all’Inter dopo la telefonata ad Inzaghi. A Londra, lo attendono per le visite mediche con il Tottenham di Antonio Conte. Chiusa la telenovela Perisic, l’Inter potrà guardarsi attorno per trovare il suo erede. O meglio, il sostituto di Gosens. Il tedesco, infatti, si appresta a diventare il vero padrone della corsia mancina.

ENTRATE − Dalle uscite, si passa direttamente al capitolo entrate. Settimana infatti decisiva per i via libera legati a Mkhitaryan e Dybala. L’Inter ha già comunicato alla Roma la volontà di acquistare il giocatore. Pronto un contratto pari a 3,5 milioni di euro per i prossimi due anni. Si attende la controproposta della Roma. In caso di no dell’armeno, il suo futuro sarà nerazzurro. Altra pista calda è quella relativa a Dybala. La Joya aspetta l’Inter. Occhio, comunque, alla Roma. Infine, il quarto capitolo aggiuntivo è Romelu Lukaku. Il belga vuole ritornare a tutti i costi all’Inter e settimana prossima è in programma un incontro tra Ausilio e uno dei suoi intermediari.