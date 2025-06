Inter all’attacco: spunta un terzo e nuovo nome per rinforzare il reparto! – SM

L’Inter ha un’esigenza principale sul mercato: rinforzare il reparto offensivo. Ai due nomi già individui se ne aggiunge un terzo. Tutto dipende anche dal futuro di un altro nerazzurro.

OPERAZIONE ATTACCO – Dopo aver ufficializzato i primi due innesti a centrocampo, l’Inter continua a lavorare nella finestra estiva di mercato. Il prossimo passo della dirigenza consiste nel dare a Cristian Chivu delle valide alternative offensive, che vadano a coprire i posti lasciati vacanti dagli addii di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Come emerso nelle ultime settimane, i due profili che vanno per la maggiore in Viale della Liberazione sono quelli di Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund. Stando a quanto riporta quest’oggi Claudio Raimondi, però, all’attaccante francese del Parma e al danese del Manchester United, si aggiungerebbe adesso un terzo nome.

IL PROFILO – L’Inter sarebbe sulle tracce di un nuovo attaccante. Si tratta di Nick Woltemade, calciatore classe 2002 che si è fatto notare indossando la maglia dello Stoccarda e della Germania Under-21. Secondo il giornalista di SportMediaset, il giovane gioiello tedesco sarebbe l’alternativa a Hojlund ma potrebbe diventare anche il terzo innesto offensivo dell’Inter. Tutto dipende dal futuro di Mehdi Taremi. Se anche il calciatore iraniano, come Correa e Arnautovic, dovesse trovare una nuova sistemazione, allora Wolemade potrebbe arrivare a Milano per sostituirlo. La sua valutazione economica ruota intorno ai 40 milioni di euro.