Inter, attacco rivoluzionato. Bonny scala gerarchie, solo 2 punti fermi

L’Inter cambierà drasticamente la composizione del suo attacco nella sessione estiva di mercato: in entrata, sempre più gerarchie sta scalando il nome di Ange-Yoan Bonnie.

LA SITUAZIONE – L’Inter vuole rivoluzionare il suo reparto offensivo in vista del soddisfacimento di due esigenze primarie. Innanzitutto quella del ringiovanimento del suo attacco, in continuità con l’intenzione di continuare a recitare un ruolo da protagonista nelle prossime stagioni. In secondo luogo, quella di dotarsi di soluzioni capaci di offrire delle soluzioni realmente alternative ai suoi due titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Non vi è dubbio, in questo contesto, che molti colpi di scena potrebbero verificarsi nei prossimi mesi. Quel che è chiaro è che la cifra del mercato estivo dei nerazzurri sarà quella del cambiamento.

Bonny nel mirino dell’Inter. Due restano, uno può partire

LO SCENARIO – Con l’argentino e il francese come uniche certezze per il futuro, l’Inter sonda con interesse il nome di Ange-Yoan Bonny per un eventuale ingaggio estivo. Il calciatore del Parma rappresenterebbe un’alternativa di livello a Thuram, potendo ripercorrere le orme del suo connazionale grazie alla forza del lavoro e alla presenza di qualità di base indiscutibili. Bonny sta scalando le gerarchie, nelle ultime settimane, per quanto riguarda i nomi presenti sul taccuino dei nerazzurri per l’estate. Che possa effettivamente arrivare a Milano è un discorso al momento prematuro, considerato l’interessamento dei meneghini per altri calciatori come Santiago Castro e Joshua Zirkzee.

IN DUBBIO – Se Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono certi di non vestire la maglia dell’Inter il prossimo anno, più incerto è il caso per quanto riguarda Mehdi Taremi. L’iraniano, infatti, ha iniziato solo da qualche settimana a garantire quelle prestazioni di intelligenza tattica e intensità nei 90 minuti richiestegli da Simone Inzaghi. In caso di offerte ritenute congrue, il classe 1994 potrebbe lasciare la compagine nerazzurra. Un’eventualità che, al momento, il calciatore ex Porto intende evitare con convinzione. Con il finale di stagione a rappresentare un’opportunità straordinaria per garantirsi una riconferma, al momento, non scontata.