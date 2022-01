Inter, attacco in difetto: urge ritrovare i migliori Dzeko e Lautaro Martinez

L’Inter deve ritrovare i migliori Dzeko e Lautaro Martinez in vista delle prossime settimane di fuoco. Il solo Sanchez non può tenere in piedi l’intero reparto offensivo

ATTACCO − Allarme attaccanti in casa Inter? Non proprio ma occorre rivedere qualcosa. Da quando i nerazzurri hanno ricominciato la stagione (9 gennaio contro la Lazio), sono riusciti a mettere referto sette gol in quattro partite. Tre reti arrivate grazie a tre difensori diversi (Bastoni, Skriniar e Ranocchia), tre con due attaccanti (Lautaro Martinez e Sanchez) e una con un centrocampista (Sensi). Se sulla facilità di andare in gol e sulla varietà di marcatori (18 goleador diversi) non c’è alcun dubbio qualcosa da ridire c’è invece sul momento delle punte titolari dell’Inter: Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

NUMERI − Il duo titolare nerazzurro sta disputando un’ottima stagione. In totale, il Toro e l’ex Roma hanno messo a referto 23 gol stagionali tra tutte le competizioni. Ma entrando nello specifico delle ultime uscite, qualcosa sotto porta effettivamente non va. Dzeko non timbra il proprio cartellino dalla trasferta all’Olimpico del 4 dicembre. Il suo score parla chiaro: un solo gol nelle ultime 15 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Differente la vena realizzativa di Lautaro Martinez (11 gol in campionato) che ha chiuso il 2021 con quattro gol in tre partite. Al momento, però, l’inizio di 2022 non è stato dei migliori. L’attaccante argentino ha segnato un solo gol nelle ultime quattro uscite, ovvero il rigore in Supercoppa contro la Juventus. Per il resto, qualche prestazione sottotono e diverse palle-gol non concretizzate. Fortunatamente, la loro non perfetta condizione è stata sopperita da un Alexis Sanchez in grande spolvero ma urge ritrovare il vecchio smalto di un tempo perché le prossime settimane saranno tostissime.