Inter, attacco con le polveri bagnate: numeri horror! Non solo sfortuna

L’Inter fa fatica a segnare. Lo si è visto anche nell’ultima uscita della squadra di Inzaghi che, contro la Salernitana, non è andata oltre l’1-1 nonostante l’enorme mole di occasioni create. Un trend preoccupante, non spiegabile solo con la mera sfortuna

NUMERI HORROR – L‘Inter non riesce a riprendere il cammino in campionato. Anche contro la Salernitana la squadra di Inzaghi non è riuscita ad ottenere i tre punti, nonostante la mole di gioco creata. Contro la squadra di Sousa i nerazzurri sono andati al tiro per 25 volte con ben 11 tiri verso lo specchio difeso da Ochoa. Una partita che fa il paio, nei numeri e nell’imprecisione, con quella disputata contro la Fiorentina in cui l’Inter ha raccolto 0 punti nonostante la mole di gioco creata. Una tendenza che non può essere spiegata solo dalla sfortuna. Il trend negativo è evidente anche nei numeri, decisamente horror, dell’attacco nerazzurro: Lautaro Martinez ha segnato un solo gol, per altro su rigore, nelle ultime nove partite. Dzeko non trova la via della rete in campionato dalla sfida contro il Napoli, datata 4 gennaio. L’ultimo gol su azione di Lukaku, in campionato, risale addirittura alla sfida contro il Lecce del 14 agosto. Correa, complici gli infortuni, non è mai riuscito ad essere un fattore in questa stagione.

ANCORA SPAZIO – I numeri certificano le difficoltà dell’Inter delle ultime settimane. Gli attaccanti dell’Inter appaiono spenti, poco tranquilli e incapaci di gestire le situazioni di difficoltà all’interno delle gare. Il voler strafare porta a commettere errori grossolani, come i due recentissimi errori sotto-porta di Lukaku contro Fiorentina e Salernitana. Servir un netto cambio di rotta in questo finale di stagione: gli obiettivi sono ancora alla portata. Servirà l’apporto di tutti per tornare in carreggiata: una buona prova contro il Benfica, martedì sera, potrebbe dare il giusto boost al morale del gruppo.