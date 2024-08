Inter, attaccante rinviato? Piani e conseguenze di mercato: l’ipotesi!

Il mercato estivo tra quindici giorni finirà e l’Inter non ha ancora preso nessun attaccante. Cresce a questo punto una nuova ipotesi.

ATTACCANTE RINVIATO – E se la questione quinto attaccante fosse rinviata a gennaio? Il mercato estivo chiuderà i battenti tra quindici giorni e l’Inter ancora non ha affondato il colpo per nessun centravanti. Il vero obiettivo Albert Gudmundsson è ormai in procinto di passare alla Fiorentina e ad oggi non ci sarebbero altri nomi concreti in orbita nerazzurra. Come già noto, l’unico obiettivo dichiarato da dirigenza e Simone Inzaghi per chiudere il mercato dell’Inter rimane il braccetto mancino. Qui si fa avanti il nome nuovo di Tomas Palacios, ragazzo del 2003 dell’Independiente Rivaldavia, ma di proprietà del Talleres. In attacco, c’è un’evidente fase di stallo: molto dipenderà dal futuro di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Difficile, però, ipotizzare un affondo dell’Inter da qui al 30 agosto: perché non solo bisognerà cedere uno dei due, ma al contempo il club dovrebbe avere il sostituto già bello che pronto per approdare a Milano.

L’Inter rinvia l’attaccante a gennaio: adesso un obiettivo!

IPOTESI – Dunque, non è da escludere che l’Inter possa rinviare l’acquisto di un nuovo centravanti proprio nel mese di gennaio. Al netto della futura partenza di Correa, Inzaghi da qui a gennaio potrà lavorare con Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Quattro attaccanti per tre competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. In attesa degli altri due impegni a partire dal 2025: ossia Supercoppa italiana e Mondiale per Club. Il piano dei nerazzurri, nei prossimi quindici giorni, sarà quello di sistemare una volta per tutte Correa, sperando anche in un buon gruzzoletto dagli addii degli altri esuberi Martin Satriano e Andrei Ionut Radu. Insomma, lavorare bene in queste ultime settimane estive per poi presentarsi a gennaio pronti per affondare il vero colpo di riparazione.