Inter-Atalanta, Vidal favorito su Eriksen. Lautaro Martinez dal 1′ – Sky

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Atalanta è il match che chiude la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. A San Siro, la squadra di Conte, vuole proseguire la corsa verso lo scudetto. Vidal favorito su Eriksen per una maglia da titolare. Le ultime da “Sky Sport”.

LA PROBABILE – Inter-Atalanta è in programma questa sera. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal successo contro il Parma, vogliono allungare nuovamente sulle inseguitrici. Il tecnico , per la sfida di San Siro, opta per due cambi rispetto alla formazione vista al Tardini. Vidal, in crescita di condizione, dovrebbe essere preferito ad Eriksen che partirà dalla panchina. Lautaro Martinez riprende il suo posto accanto al gemello Lukaku. Per il resto confermato il collaudatissimo 3-5-2 con Handanovic in porta, difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Hakimi e Perisic sugli esterni con Barella, Brozovic e Vidal in mezzo. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.