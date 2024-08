Inter-Atalanta, una novità per i campioni d’Italia: le formazioni ufficiali

Inter-Atalanta in campo tra poco per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Enilive. Fischio d’inizio alle ore 20.45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Lautaro Martinez ritorna dal primo minuto, dopo aver saltato il Lecce. Unico cambio nella formazione di Inzaghi.

UN CAMBIO – Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Genoa nella prima giornata di campionato e la vittoria casalinga con il Lecce, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per la terza giornata della Serie A. Simone Inzaghi ha deciso di apportare poche modifiche alla formazione titolare rispetto alla gara di sabato scorso. Il cambiamento riguarda l’attacco, dove rientra Lautaro Martinez al posto di Mehdi Taremi. Nessun cambio sulla fascia destra, riconfermato Matteo Darmian e panchina per Denzel Dumfries. Inter-Atalanta le formazioni ufficiali.

INTER-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, 10 Lautaro.

In panchina: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Retegui.

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Cuadrado, Lookman, De Ketelaere, Cassa, Palestra, Riccio, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

