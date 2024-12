Inter-Atalanta, Supercoppa: conferenza stampa Inzaghi. Giorno e orario

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta, incontrerà i media. Il tecnico sarà protagonista nella sala stampa dello stadio Al-Awwal Park Stadium mercoledì 1° gennaio a partire dalle ore 08.30 italiane (10.30 di Riad) in vista della partita, in programma giovedì alle 20. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 8.15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a mercoledì per la conferenza stampa di Inzaghi, che sarà accompagnato da un giocatore ancora da definire.

Inter-Atalanta, Supercoppa: le attività della vigilia

PROGRAMMA – Non solo conferenza stampa di vigilia di Inter-Atalanta, ma anche ovviamente rifinitura direttamente presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media. L’allenamento si terrà alle ore 14.30 italiane (16.30 di Riad). La squadra di Simone Inzaghi va a caccia del quarto successo consecutivo nella competizione dopo aver vinto le edizioni del 2021, 2022 e 2023. Lo scorso anno, con lo stesso format della final four, l’Inter si sbarazzò in semifinale della Lazio e in finale del Napoli.