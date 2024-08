Inter-Atalanta, le probabili formazioni per la 3ª giornata di Serie A

Inter-Atalanta si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la terza giornata di Serie A: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

INTER-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il recupero di Lautaro Martinez è una grande notizia per Simone Inzaghi. Il Toro perà si gioca la maglia da titolare con Mehdi Taremi, che ha fatto discretamente contro il Lecce all’esordio sabato scorso propiziando anche la rete del vantaggio di Darmian. Per il resto, Inzaghi dovrebbe confermare la solita squadra che si è vista contro il Lecce. Darmian favorito sulla destra a Dumfries e Mkhitaryan su Zielinski. Entrambi, insieme a Frattesi e Carlos Augusto, sono stati comunque provati ieri in allenamento.

INTER-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA − La Dea di Gian Piero Gasperini ferma a tre punti, dopo il successo col Lecce all’esordio e il KO a Torino. Questa sera, fischio d’inizio ore 20.45, partita dal chiare sapore di Champions League. Gasperini pensa all’undici anti Inter. In difesa non avrà il neo acquisto Kossonou e rimane aperto il ballottaggio tra Ruggeri e Godfrey come braccetto mancino. A completare il reparto ci pensano de Roon, che scala al centro della difesa, e Djimsiti a destra. Sulle fasce, Raoul Bellanova dovrebbe giocare per la prima volta con l’Atalanta e lo farà proprio a San Siro, tana della sua ex squadra e anche squadra del cuore; a sinistra, la spunterà Zappacosta. Dalla panchina Juan Cuadrado Poi in avanti, la punta sarà ancora Retegui.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Dumfries, Fontanarosa, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Buchanan (infortunato)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djmisiti, de Roon, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Del Lungo, Palestra, Cassa, Cuadrado, Riccio, Manzoni, Samardzic, Vlahovic, Lookman.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Indisponibili: Scamacca (infortunato), Kaba (infortunato), Scalvini (infortunato), Kolasinac (infortunato), Bakker (infortunato), Soulemana (infortunio), Kossonou (non al meglio), Zaniolo (infortunio)