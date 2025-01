Inter-Atalanta, Inzaghi scioglie le riserve: la probabile formazione

Tra poche ore Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana. Simone Inzaghi ha ormai deciso l’undici che scenderà in campo contro la Dea. La probabile formazione di Inter-Atalanta.

ULTIME – Il dato sembra ormai tratto. Inzaghi ha scelto l’undici che partirà dal primo minuto in Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana. I nerazzurri di Milano, campioni in carica del campionato italiano e detentori dell’ultima Supercoppa italiana, vanno a caccia della finale e del poker di successi. In merito alla formazione, dopo l’allenamento di stamani, il tecnico nerazzurro sembra ormai essersi deciso sciogliendo le ultime riserve. Il dubbio era a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. A vincere sarà l’olandese, che giocherà nuovamente titolare. Inzaghi rimanderà in campo l’Inter che ha vinto contro il Cagliari per 0-3 all’Unipol Domus. Squadra che vince non si cambia.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atalanta

PROBABILE – La probabile formazione di Inter-Atalanta vede Yann Sommer tra i pali. Il portiere svizzero sarà protetto dal trio praticamente inamovibile formato da Yann Aurel Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, appunto, Dumfries vincerà il duello con Darmian, che aveva saltato la trasferta a Cagliari per una contusione al ginocchio. A sinistra non mancherà Dimarco, mentre in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Per quanto riguarda Barella, Marten de Roon ha speso su di lui belle parole. In avanti, Thuram con Lautaro Martinez. Il Toro lo scorso anno decise la finale contro il Napoli. La probabile formazione per Inter-Atalanta:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.